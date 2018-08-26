«Доска позора»: В Волгограде для детей установили «бетонные» аттракционы

Общество 26.08.2018 11:11
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26.08.2018 11:11
Во дворе между домами №39 и 41 по ул. Космонавтов в Дзержинском районе Волгограда появилась необычная детская площадка. Как рассказали ИА «Высота 102» жители, ее отличительная особенность – большое количество бетонных выступов и углов.
«Когда устанавливали качели и горки, видимо, решили себя не утруждать и не стали копать глубоко, поставили аттракционы на бетонные «блины», так все и осталось», - возмущаются волгоградцы. «Радость от новой детской площадки сменилась беспокойством за детей – здесь ничего не стоит покалечиться, - продолжают жители. Например, если ребенок скатится по такой горке, то спиной приземлится на бетонный выступ. Мы просто не представляем, каким образом УК «Ренессанс» приняла от подрядчика такую работу».
По мнению жителей, вроде бы хорошее дело превратилось для них в большую проблему. «Дети видят красивые качели и горки, тянутся сюда, им трудно объяснить, что такая площадка – опасна», - продолжают горожане. Они ждут, что УК «Ренессанс» исправит такую «оплошность» и, наконец, родители смогут со спокойной душой отдыхать и играть здесь со своими детьми.
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