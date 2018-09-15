Общество 15.09.2018 09:11
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15.09.2018 09:11
В Волгоградской области с 1 января 2019 года налог на имущество физических лиц будет начисляться по-новому. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на законопроект, внесенный в облдуму комитетом финансов Волгоградской области, теперь базой для начисления налога станет кадастровая стоимость объекта, а не инвентаризационная, как это происходит сейчас.
Подобная схема действует уже в 73 субъектах РФ, кроме нескольких регионов, в том числе и Волгоградской области. Как говорится в пояснительной записке, переход к новому порядку позволит включить в налоговую базу объекты, введенные в эксплуатацию с 1 марта 2013 года, в отношении которых в настоящее время сведения об инвентаризационной стоимости в налоговые органы не представляются. Речь идет об объектах недвижимости, которые функционируют, но не поставлены на учет. Ранее неоднократно заявлялось, что из-за таких способов ухода от налогов бюджет теряет немало доходов.
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