



В Волгоградской области с 1 января 2019 года налог на имущество физических лиц будет начисляться по-новому. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на законопроект, внесенный в облдуму комитетом финансов Волгоградской области, теперь базой для начисления налога станет кадастровая стоимость объекта, а не инвентаризационная, как это происходит сейчас.

Подобная схема действует уже в 73 субъектах РФ, кроме нескольких регионов, в том числе и Волгоградской области. Как говорится в пояснительной записке, переход к новому порядку позволит включить в налоговую базу объекты, введенные в эксплуатацию с 1 марта 2013 года, в отношении которых в настоящее время сведения об инвентаризационной стоимости в налоговые органы не представляются. Речь идет об объектах недвижимости, которые функционируют, но не поставлены на учет. Ранее неоднократно заявлялось, что из-за таких способов ухода от налогов бюджет теряет немало доходов.



