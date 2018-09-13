В Волгограде "Концессии водоснабжения" оштрафовали за сброс сточных вод в природные балки

Экология 13.09.2018 17:21
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13.09.2018 17:21
Штрафные санкции на сумму в 110 тысяч рублей наложены на ООО "Концессии водоснабжения" за сброс стоков в водные объекты без разрешения. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков, компания-концессионер пыталась оспорить постановления о привлечении к административной ответственности в районном суде, но все жалобы оставлены без удовлетворения.
Нарушения в деятельности "Концессии водоснабжения" были выявлены в ходе проверки требований природоохранного законодательства. Так, было установлено, что предприятие осуществляет сброс сточных вод в балку Крутенькая и в балку Ельшанская в отсутствие разрешения, а также оформленного в установленном законом порядке права пользования водным объектом.
Обе балки находятся в Советском районе Волгограда. Это уникальные природные образования, в которых есть родники и богатая растительность.
В отношении предприятия были вынесены два постановления о возбуждении административных производств по ст. 7.6 КоАП РФ (Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий). Общая сумма штрафов составила 110 тысяч рублей.
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