В шаговой доступности: В Волгограде появятся более 70 новых торговых павильонов

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Общество 13.09.2018 15:27
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13.09.2018 15:27
В схему размещения торговых павильонов, киосков и лотков в новом архитектурном виде в Волгограде внесен 71 адрес. При этом треть из них предназначена для размещения объектов торговли со специализацией социального значения: торговля хлебобулочными изделиями, плодоовощной и молочной продукцией, мороженым, безалкогольными напитками, оказание бытовых услуг. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, места под объекты нестационарной торговли определены с учетом мнения населения. Жители отдаленных территорий и микрорайонов с жилыми новостройками неоднократно обращались в муниципалитет с просьбой предусмотреть размещение точек торговли продовольственными продуктами, чтобы у горожан была возможность совершать необходимые покупки рядом с домом.
Так, например, дополнительно внесены в схему размещения нестационарных торговых объектов три адреса, расположенные в микрорайоне 325 Краснооктябрьского района. Два места под установку павильонов для торговли продовольственными товарами от волгоградских производителей предусмотрены в пос. Горьковский по улице Волгоградская, 166 «Б».
Только за последний год в схему размещения объектов нестационарной торговли были внесены около 450, на сегодняшний день составляет 2258, в том числе 1731 место – для киосков, павильонов и торговых галерей, а также 527 мест – для объектов временного (сезонного) размещения. Места для размещения объектов нестационарной торговли выделяются предпринимателям на основании конкурсных процедур. В настоящий момент уже заключен 1561 договор на размещение киосков, павильонов и торговых галерей.
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