



Предоставить благоустроенное жилое помещение девушке-сироте обязал комитет строительства Волгоградской области суд. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, в мае Урюпинский межрайонный прокурор подал в Центральный районный суд Волгограда соответствующий иск. В суде представитель комитета заявил, что возможности выделить девушке жилплощадь нет. Известно, что мать девушки лишили родительских прав, а отец умер через месяц после ее рождения. К этому моменту девушка уже четыре года находилась в областном списке сирот, которым должны предоставить жилье. Районный суд встал на сторону девушки.

После того, как такое же решение принял областной суд - оно вступило в законную силу.



