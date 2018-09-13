Общество

Суд обязал комитет строительства Волгоградской области дать жилье девушке-сироте

Общество 13.09.2018 14:50
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13.09.2018 14:50


Предоставить благоустроенное жилое помещение девушке-сироте обязал комитет строительства Волгоградской области суд. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, в мае Урюпинский межрайонный прокурор подал в Центральный районный суд Волгограда соответствующий иск. В суде представитель комитета заявил, что возможности выделить девушке жилплощадь нет. Известно, что мать девушки лишили родительских прав, а отец умер через месяц после ее рождения. К этому моменту девушка уже четыре года находилась в областном списке  сирот, которым должны предоставить жилье. Районный суд встал на сторону девушки. 
После того, как такое же решение принял областной суд - оно вступило в законную силу.  

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