Политика

Волгоградские коммунисты назвали своих депутатов гордумы после «грязных» выборов

Политика 13.09.2018 13:33
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13.09.2018 13:33


Андрей Анненко первый секретарь Советского райкома, член обкома партии, прошедший по общегородскому списку, и Илья Кравченко секретарь обкома ЛКСМ РФ, территориальная группа которого набрала наибольшее количество голосов, будут представлять КПРФ в Волгоградской гордуме. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Сталинградском обкоме КПРФ. Между тем, волгоградские коммунисты считают прошедшие выборы «самыми грязными». Члены КПРФ утверждают, что было использовано и досрочное голосование, и вбросы, и карусели, и переписывание протоколов.  
«Но самым циничным можно признать откровенное причисление голосов других партий в копилку Единой России на глазах наблюдателей и полиции. Даже после всех этих манипуляций голосов для победы оказывалось недостаточно, и комиссии переписывали протоколы в пользу партии «Единая Россия»», - говорится в заявлении реготделения партии. Многие нарушения были зафиксированы и предотвращены, утверждают в Сталинградском обкоме КПРФ. Так, в Советском районе усилиями коммунистов были аннулированы две «выездные» урны, заполненные голосами жителей области, то есть тех, кто по своей прописке не имеют никакого отношения к выборам в Волгоградскую городскую думу. В день голосования и после было подано 70 жалоб, некоторые из них все еще находятся на рассмотрении различных инстанций. 
Напомним, накануне волгоградские коммунисты провели пикет «За честные выборы». Участники акции также говорили о нарушениях, которые были допущены в день голосования. Между тем, руководитель фракции КПРФ в Волгоградской облдуме Алексей Буров придерживается другого мнения. Он заявил, что выборы прошли спокойно и без серьезных нарушений. 

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