В АО «КАУСТИК» научат соблюдать правила охраны труда на производстве





Волгоградский «КАУСТИК» внесен в реестр аккредитованных организаций Минтруда России, имеющих право проводить обучение в области охраны труда не только для персонала своего предприятия, но и для работников любых других организаций.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, обучение необходимым знаниям по охране труда проводится заводским учебным центром, где для этих целей оборудованы учебные классы, имеется современная мультимедийная техника, тренажеры, специальная техническая библиотека и высококвалифицированный преподавательский состав.

«Создание безопасных условий труда для более 5 тысяч сотрудников одного из крупнейших предприятий в ЮФО – первостепенная задача «КАУСТИКа», как работодателя, ежегодно увеличивающего финансирование сферы охраны труда. Только за первое полугодие 2018 года затраты на мероприятия по охране труда составили порядка 118 миллионов рублей (за аналогичный период 2017 года – 103,2 млн. рублей). Основная часть средств направляется на обеспечение работников «КАУСТИКа» сертифицированной спецодеждой, спецобувью, другими средствами индивидуальной защиты, проведение медицинских осмотров и лечебно-профилактическое питание, а также на санитарно-профилактическую дезинфекцию и осуществление контроля воздушной среды служебных и производственных помещений завода. Всего за прошлый год на охрану труда израсходовано более 245 миллионов рублей, что на 12, 9 % больше, чем в 2016 году», - сообщили в АО «КАУСТИК».

Ежегодно около 3 тысяч сотрудников группы компаний «НИКОХИМ» проходят обучение охране труда и промышленной безопасности в учебном центре и специализированных учебных заведениях. В эти дни опытные наставники учебного центра проводят занятия для работников промплощадки предприятия по правилам безопасного ведения работ на высоте.

Как отмечают на предприятии, получение государственной аккредитации и наличие соответствующей материально-технической базы позволит волгоградскому предприятию «КАУСТИК» расширить перечень мероприятий в области оказания услуг в вопросах охраны труда не только для персонала своего завода, но и других организаций промышленной сферы региона.



