Общество

В Волгограде ищут, кто испортил воздух жителям Бекетовки

Общество 13.09.2018 11:03
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13.09.2018 11:03


Управление Росприроднадзора по Волгоградской области проводит проверку по жалобам жителей Бекетовки Кировского района на неприятный запах в воздухе, которым они были вынуждены дышать две ночи подряд – с 5 по 7 сентября. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в связи с сообщениями о наличии задымления 5 сентября специалистами управления и комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области с привлечением передвижных лабораторий  ЦЛАТИ по Волгоградской области были взяты пробы воздуха в районе расположения ООО «Медэкопром» на ул. Шиллера 3. Именно на это предприятие как источник неприятного запаха и «грешили» кировчане. Однако выяснилось, что причиной загрязнения воздуха могли стать ландшафтные пожары. 


Так, по данным ГУ МЧС России по Волгоградской области в Кировском районе Волгограда в период с 5 по 7 сентября были локализованы возгорания по улицам Армавирская, Писемского, Гурилева, Пятигорская, Воронкова, Самарская, Губкина, ул. 64 Армии, С.Чекалина, Добролюбова. В общей сложности силами и средствами МЧС потушено 19 возгораний сухой и камышовой растительности на площадки более 1,5 га. По сведениям городской лаборатории, было установлено незначительное превышение ПДК на некоторых из указанных улиц Кировского района  по веществам, характерным для продуктов горения травянистой растительности.

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