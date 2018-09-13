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Мобильная Электронная Подпись от «МегаФона» — новое слово в электронном документообороте

Телеком 13.09.2018 10:31 Реклама
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13.09.2018 10:31


«МегаФон» предлагает новый инструмент подписания электронных документов – Мобильную Электронную Подпись (МЭП). С ее помощью можно подписывать юридически значимые документы прямо с мобильного устройства из любой точки мира, где есть сотовая связь. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в состав услуги входит сертификат электронной подписи, который выдает Удостоверяющий центр «МегаФона», и специальная SIM-карта с записанным на ней программным обеспечением, позволяющим в удобном формате использовать электронную подпись в информационных системах. МЭП сертифицирована органами государственной власти и соответствует требованиям законодательства1.
Процесс подписания прост и происходит в один клик: на мобильный телефон или планшет владельцу подписи приходит всплывающее сообщение с краткой выдержкой из документа, который необходимо завизировать. Пользователю необходимо решить «отклонить» или «подписать» документ и подтвердить свое действие вводом PIN-кода. Особенно актуален такой мобильный формат будет для тех, кто часто в разъездах и командировках – решение можно использовать даже находясь в международном роуминге2.
Для того, чтобы начать пользоваться мобильной электронной подписью, нет необходимости менять действующий номер телефона — новую SIM-карту можно получить взамен действующей, при этом, все обычные функции SIM-карты (возможность отправки смс, совершения голосовых вызовов и пользования Интернетом) сохраняются. Установка сложных программ шифрования и покупка дополнительных устройств и носителей также не понадобится. 
«МегаФон» обеспечивает высокий уровень безопасности. Для подписания используется зашифрованный SMS-канал, который защищает подпись от рисков неавторизованного применения. Партнер «МегаФона» по проекту МЭП — компания «Крипто Про», занимающая лидирующее положение на рынке по распространению средств криптографической защиты информации.
Решение оптимально по цене. Стоимость в 1 000 рублей выгодно отличает его от представленных на рынке предложений по использованию электронной цифровой подписи.
«Рынок электронного документооборота быстро развивается. По оценкам аналитиков J’son&PartnersConsulting, к концу 2018 года доля использования электронного документооборота в организациях вырастет до 46%, а общая выручка по рынку составит до 18 млрд рублей. Рынок мобильной электронной подписи, в свою очередь, только формируется - по нашим прогнозам, общая выручка к 2021 году составит около 100 миллионов рублей, – прокомментировал Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона». – Мы видим потенциал применения решения в сфере логистики, страхования, недвижимости, ритейла, банковских услуг, муниципальных и городских служб и планируем интегрировать наше решение со всеми популярными бизнес-ресурсами, в которых сейчас используется электронная подпись».

1Федеральный закон о электронной подписи от 06.04.2011 № 63-ФЗ.
2Транзакции (подписание или отклонение документа) будут тарифицироваться по условиям тарифного плана пользователя.

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