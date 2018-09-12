Сегодня у здания Царицынской оперы в Краснооктябрьском районе Волгограда прошел санкционированный пикет КПРФ против прошедших в минувшее воскресенье итогов выборов в городскую думу. Правда, участников было всего 10 человек, а охраняли порядок семеро сотрудников полиции.

Присутствующие заявили, что очередные выборы прошли с большими нарушениями и рассказали о них журналистам ИА «Высота 102». По словам секретаря Сталинградского обкома КПРФ Андрея Шевченко, уже написаны несколько заявлений в районные и территориальные участковые комиссии, облизбирком, полицию и прокуратуру.

Участники пикета не поддержали своего коллегу по партии, руководителя фракции КПРФ в областном заксобрании Алексея Бурова, который считает, - цитируем пресс-релиз облдумы от 11 сентября - что «муниципальные выборы прошли достаточно спокойно, без скандалов и нарушений. Были определенные нарекания, но в целом они не отразились на общей атмосфере и итогах голосования».

Подробности - в материале информагентства.