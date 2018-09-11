





Смотрите сегодня в программе: эпопея с бесконечными спорами о переходе Волгоградской области в другой часовой пояс подходит к завершению. Профсоюзы добровольно расстались с непосильной ношей: проблемный Дворец спорта уходит в заботливые руки Волгоградской области. Волгоградские дачники против движения вперед: садоводы не идут торговать на оборудованные места на Центральном рынке. Организованная группа браконьеров промышляла в природном парке «Щербаковский»: рыбу и раков варварски добывали на продажу.

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