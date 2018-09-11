Аналитика

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде спустя много лет обнаружен похищенный цыганами ребенок

Аналитика 11.09.2018 20:09
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11.09.2018 20:09



Смотрите сегодня в программе: эпопея с бесконечными спорами о переходе Волгоградской области в другой часовой пояс подходит к завершению. Профсоюзы добровольно расстались с непосильной ношей: проблемный Дворец спорта уходит в заботливые руки Волгоградской области. Волгоградские дачники против движения вперед: садоводы не идут торговать на оборудованные места на Центральном рынке. Организованная группа браконьеров промышляла в природном парке «Щербаковский»: рыбу и раков варварски добывали на продажу.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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