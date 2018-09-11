В Волгограде двоих аферистов осудили за обещания закрыть уголовное дело за "взятку"









Жители Волгограда Евгений Любименко и Эльвира Бондаренко признаны судом виновными в покушение на мошенничество, совершенное по предварительному сговору в крупном размере. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона, предприимчивые горожане обещали своему знакомому за 3 миллиона рублей, которые предназначались для передачи якобы сотрудникам правоохранительных органов, избавить его от уголовного преследования.

По материалам дела, таким образом Любименко и Бондаренко решили обманом завладеть деньгами своего знакомого, узнав, что в отношении него проводится процессуальная проверка. Аферистов задержали сотрудники ГУ МВД России по области при передаче муляжа денежных средств. Предварительное следствие проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось оперативным подразделением УФСБ России по Волгоградской области.

Центральный районный суд приговорил Любименко к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а Бондаренко – к 2 годам лишения свободы условно.



