"Попрошу прекратить спекуляции!": Волгоградские профсоюзы отказались от Дворца спорта

Сегодня волгоградские профсоюзы приняли решение о безвозмездной передаче Дворца спорта в собственность Волгоградской области. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на заседание президиума облсовпрофа, которое прошло под председательством Татьяны Гензе, приехали 38 делегатов. Также в нем приняли участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его замы Александр Блошкин и Владимир Шкарин, зампредседателя ФНПР Галина Келехсаева.

Предваряя обсуждение вопроса, глава региона заявил, что в случае принятия облсовпрофом решения о передаче Дворца спорта, региональные власти готовы заняться его реконструкцией. "Мы готовы рассмотреть вопрос о приобретении земли вокруг стадиона, чтобы эта территория развивалась комплексно", - подчеркнул губернатор. "Есть три варианта решения вопроса - профсоюзы могут самостоятельно реанимировать Дворец спорта, могут продать частным структурам, и тогда на этом месте может появиться очередной торговый центр. Но есть и третий вариант - передать его в собственность Волгоградской области, - продолжил Андрей Бочаров. - Никакой коммерческой выгоды здесь нет. Проще построить заново, так как объем работ очень большой. Но мы готовы на это пойти ради обновления этого объекта. Так что попрошу прекратить все спекуляции на этот счет". В качестве примеров благих намерений региональных властей Андрей Бочаров привел стадион "Монолит" и Дом офицеров, которые также попросили передать от Минобороны области, чтобы заняться и их восстановлением. В настоящий момент идут переговоры по этому вопросу. После выступления губернатор удалился.

Татьяна Гензе, председатель облсовпрофа, пояснила, что 3 сентября получила письмо от губернатора Андрея Бочарова, в котором содержалась просьба передать здание Дворца спорта в собственность области. В частности, в нем говорилось, что "продажа здания не может гарантировать его дальнейшее использование по целевому назначению". При этом глава региона заверил, что профсоюзы могут использовать Дворец спорта для проведения своих мероприятий на безвозмездной основе. В письме речь шла и о двух земельных участках вокруг здания, которые администрация области готова купить. Оценка здания Дворца спорта проводилась в 2017 году - объект площадью в 17 тыс. кв.м. (вместимость 4,5 тысяч человек - прим. ред. ИА "Высота 102") оценен в 184 миллиона рублей. Около 58 миллионов рублей - такова стоимость двух земельных участков.

Татьяна Гензе также пояснила, что капитальных вложений во Дворец спорта не делалось десятилетия. Так, только на автоматическую пожарную сигнализацию требуется 10 миллионов рублей, кровля здания также требует ремонта. Всего на поддержание деятельности Дворца спорта, включая хотя бы косметический ремонт, коммуналку, налоги и зарплату во втором полугодии требуется 39 миллионов рублей. "Сможем ли мы содержать такой объект? - обратилась с вопросом к присутствующим председатель облсовпрофа. А между тем, по словам Татьяны Гензе, деньги от продажи той же земли можно было направить на приведение в порядок Дворца культуры профсоюзов. "Все облезлое, некрашеное. Стул искали для губернатора по всему зданию. Позорище! Извините, что так эмоционально!" - воскликнула Татьяна Гензе.

Председателя облсовпрофа поддержала заместитель федерации независимых профсоюзов России Галина Келехсаева, которая назвала предложение о передаче Дворца спорта рациональным. Она заявила, что нужно юридически правильно оформить соглашение с администрацией области, чтобы оно использовалось по назначению и чтобы профсоюзы могли иметь возможность проводить там свои мероприятия на безвозмездной основе.

После выступления спикеров по результатам тайного голосования большинством голосов было принято решение о безвозмездной передаче здания Дворца спорта в собственность Волгоградской области. Так, "за" проголосовали 31 человек, 4 - "против", два человека не голосовали, 1 бюллетень был признан недействительным. Всего выдавалось 38 бюллетеней.