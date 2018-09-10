В Волгограде районное ИВЦ ЖКХ выгоняют с арендуемой площади

Экономика 10.09.2018 16:25
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10.09.2018 16:25
Общество с ограниченной ответственностью "ИВЦ ЖКХ Красноармейского района" обязано освободить нежилое помещение, расположенное на ул. Фадеева, 33А. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял арбитражный суд Волгоградской области по иску арендодателя - УК "ЭУ-20".
Управляющая компания также требовала взыскать с районного ИВЦ ЖКХ задолженность по арендной плате в сумме более 25 тысяч рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами. В этой части иск также был удовлетворен. Установлено, что ООО "ИВЦ ЖКХ Красноармейского района" и УК "ЭУ-20" заключили договор субаренды помещения общей площадью 8,58 кв.м. в мае 2017 года. Арендная плата, согласно документу, должна была вноситься арендатором в сумме 2439,8 руб. до первого числа месяца, следующего за расчетным. Однако ООО "ИВЦ ЖКХ Красноармейского района" свои обязательства не исполняло. В апреле текущего года арендодатель уведомил арендатора о том, что новый договор заключаться не будет и попросил освободить помещение.
К слову, в апреле текущего года информагентство сообщало о невыплате зарплаты сотрудникам этого районного ИВЦ ЖКХ. Так, в частности, организация задолжала своему кассиру зарплату за два месяца в сумме более 27 тысяч рублей. Тогда суд обязал ООО "ИВЦ ЖКХ Красноармейского района" выплатить женщине образовавшуюся задолженность, а также компенсацию морального вреда.
Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
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