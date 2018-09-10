В Волгограде названы партии-лидеры голосования на выборах в гордуму

Выборы 10.09.2018 06:52
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10.09.2018 06:52
52,94% - таковы предварительные результаты партии «Единая Россия» на выборах в Волгоградскую городскую думу. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт облизбиркома. На втором месте по количеству голосов КПРФ, за которую по единому округу проголосовали 14,69% избирателей. На третьем месте – ЛДПР (12,98%). «Справедливая Россия», согласно предварительным данным, набирает 7,46% голосов проголосовавших. Явка на выборы в представительное собрание -около 23,9% или примерно 150 тысяч человек.
Наименьшее количество волгоградцев поддержали «Гражданскую платформу» (0,57%), партию «Родина (1,1%) и «Альянс зеленых» (1,47%). «Коммунисты России» набирают 3,76%, «Партия пенсионеров» - 2,97%. Для сравнения, на предыдущих выборах в Волгоградскую гордуму в 2013 году партия власти набрала 37,54% голосов, КПРФ – 16,57%, «СР» - 10,06%, ЛДПР – 7,11% и КПСС – 7,11%.
Результаты голосования в разрезе одномандатных округов должны быть озвучены сегодня, 10 сентября.
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