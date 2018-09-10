В Волгограде к 18.00 на участки пришли 18,35% избирателей





На 18.00 явка избирателей Волгограда на участки для голосования составила 18,35%. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в облизбиркоме. На прошлых выборах депутатов в 2013 году на тоже самое время проголосовало чуть больше горожан - 19,88%. В среднем по региону явка равна 20,98%. На выборах депутатов Волжской городской думы –18,51%. На выборах депутатов Камышинской городской думы –23,35%

В среднем на выборах в органы местного самоуправления в 22 муниципальных районах области – 39,57%.



