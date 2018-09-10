В Волгограде Дом печати могут продавать по «кускам»

Общество 10.09.2018 10:11
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10.09.2018 10:11
Знаменитый, но пустующий Дом печати в Волгограде могут продавать по «кускам», а точнее – по этажам. Как сообщает ИА «Высота 102», комитет по управлению госимуществом Волгоградской области заказал работы по проведению рыночной оценки части объекта – 8, 9, 10 и 11 этажей здания, расположенного по ул. Коммунистической, 11, а также доли в праве собственности – 753/2152.
Напомним, заброшенный уже много лет Дом печати является собственностью Волгоградской области. Комитет по управлению госимуществом уже дважды пытался продать здание, где раньше располагались многочисленные редакции – в 2015 и в 2016 годах. Первый раз высотку на Привокзальной площади выставили на торги по стартовой цене в 40 миллионов рублей, второй раз – по цене в 37 миллионов 334 тысячи рублей. Однако желающих приобрести здание на этих аукционах не оказалось.
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