В Волгограде Дом печати могут продавать по «кускам»





Знаменитый, но пустующий Дом печати в Волгограде могут продавать по «кускам», а точнее – по этажам. Как сообщает ИА «Высота 102», комитет по управлению госимуществом Волгоградской области заказал работы по проведению рыночной оценки части объекта – 8, 9, 10 и 11 этажей здания, расположенного по ул. Коммунистической, 11, а также доли в праве собственности – 753/2152.

Напомним, заброшенный уже много лет Дом печати является собственностью Волгоградской области. Комитет по управлению госимуществом уже дважды пытался продать здание, где раньше располагались многочисленные редакции – в 2015 и в 2016 годах. Первый раз высотку на Привокзальной площади выставили на торги по стартовой цене в 40 миллионов рублей, второй раз – по цене в 37 миллионов 334 тысячи рублей. Однако желающих приобрести здание на этих аукционах не оказалось.