В Волгограде для детей-сирот не нашлось дешевых квартир





Аукционы на покупку 17 квартир для детей-сирот в Волгограде не состоялись из-за отсутствия заявок. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, комитет строительства Волгоградской области намеревался приобрести однокомнатные квартиры общей площадью не менее 28 кв.м., но не более 36 кв.м. по максимальной цене в 1 миллион 186 тысяч рублей. При этом стоимость 1 кв.м. не должна превышать более 32966 рублей. Но желающих продать квартиры по такой цене, и чтобы они соответствовали всем предъявляемым требованиям, не нашлось. Так, износ дома, где должны жить дети-сироты, не должен превышать 0%, то есть здание должно быть фактически новым, кроме того, жилые помещения должны иметь отделку, оборудованный санузел, кухню и т.д.

Между тем, в настоящее время стоимость 1 кв.м. в однокомнатных квартирах на вторичном рынке и в новостройках примерно составляет 45 тыс. рублей и выше. Соответственно, цена однушки гораздо выше, чем готов выделить бюджет для обеспечения жильем детей-сирот.



