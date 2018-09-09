Общество

В Волгограде для детей-сирот не нашлось дешевых квартир

Общество 09.09.2018 11:50
5965 0
09.09.2018 11:50


Аукционы на покупку 17 квартир для детей-сирот в Волгограде не состоялись из-за отсутствия заявок. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, комитет строительства Волгоградской области намеревался приобрести однокомнатные квартиры общей площадью не менее 28 кв.м., но не более 36 кв.м. по максимальной цене в 1 миллион 186 тысяч рублей. При этом стоимость  1 кв.м. не должна превышать более 32966 рублей. Но желающих продать квартиры по такой цене, и чтобы они соответствовали всем предъявляемым требованиям,  не нашлось. Так, износ дома, где должны жить дети-сироты, не должен превышать 0%, то есть здание должно быть фактически новым, кроме того, жилые помещения должны иметь отделку, оборудованный санузел, кухню и т.д. 
Между тем, в настоящее время стоимость 1 кв.м. в однокомнатных квартирах на вторичном рынке и в новостройках примерно составляет 45 тыс. рублей и выше. Соответственно, цена однушки гораздо выше, чем готов выделить бюджет для обеспечения жильем детей-сирот.  

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Скоро сдача! Квартиры от 1,6 млн рублей

Мягкая кровля и сайдинг. 8-8442-95-50-05

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74
Популярное по теме
Худеющие пациенты клиники «Доктор Борменталь-Волгоград» нарвались на крупные неприятности
08.09.2018 18:26
17502 0
Волгоград "атаковало" растение-паразит
20.08.2018 13:19
15160 13
Алексей Васин: «Пацанячье счастье на душе…»
13.08.2018 18:39
11672 2
Общество
09.09.2018 10:03
Общество 09.09.2018 10:03
1950 0 Обсудить

0
Далее
Общество
08.09.2018 18:26
Общество 08.09.2018 18:26
18683 0 Обсудить

0
Далее
Общество
07.09.2018 17:24
Общество 07.09.2018 17:24
5397 7 Обсудить

0
Далее
Общество
07.09.2018 16:09
Общество 07.09.2018 16:09
33488 13 Обсудить

0
Далее
Общество
07.09.2018 15:48
Общество 07.09.2018 15:48
10151 29 Обсудить

0
Далее
Общество
07.09.2018 12:56
Общество 07.09.2018 12:56
1214 0 Обсудить

0
Далее
Общество
06.09.2018 20:21
Общество 06.09.2018 20:21
10924 1 Обсудить

0
Далее
Общество
06.09.2018 17:49
Общество 06.09.2018 17:49
4608 7 Обсудить

0
Далее
Общество
06.09.2018 17:23
Общество 06.09.2018 17:23
1427 2 Обсудить

0
Далее
Общество
06.09.2018 16:28
Общество 06.09.2018 16:28
6502 5 Обсудить

0
Далее
Общество
06.09.2018 15:57
Общество 06.09.2018 15:57
4383 12 Обсудить

0
Далее
Общество
06.09.2018 14:27
Общество 06.09.2018 14:27
1400 7 Обсудить

0
Далее
Общество
06.09.2018 13:42
Общество 06.09.2018 13:42
2425 15 Обсудить

0
Далее
Общество
06.09.2018 13:05
Общество 06.09.2018 13:05
3874 11 Обсудить

0
Далее
Общество
06.09.2018 11:48
Общество 06.09.2018 11:48
10029 61 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:34
Избирком Волгоградской области подсчитал явку на выборы к 15.00Смотреть фотографии
15:26
Саксофон и ритмичный танец: как дети Волгограда спасали выборы от провальной явкиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:03
Утомленные солнцем: с выборами в Волгограде что-то пошло не такСмотреть фотографии
13:58
Выборы в Волгоградскую гордуму не манят избирателейСмотреть фотографии
12:29
Глава администрации Волгограда проголосовал и увидел позитивСмотреть фотографии
11:59
В Волгограде на выборах в гордуму на 10.00 проголосовали чуть больше 3% избирателейСмотреть фотографии
11:50
В Волгограде для детей-сирот не нашлось дешевых квартирСмотреть фотографии
11:29
Россия-США: подопечные волгоградца Александра Гайдукова готовятся к борьбе за "золото" Кубка мираСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде "невежливый" водитель отправил в больницу двоих пассажировСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде облезает краска с покрашенных перед ЧМ-2018 фасадовСмотреть фотографии
09:58
В Волгоградской области водитель легковушки потерял управление, трое человек пострадалиСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде матери двоих детей смягчили наказание за кражу товара из магазинаСмотреть фотографии
08:01
В Волгоградской области на выборах открылись 666 участков для голосованияСмотреть фотографии
20:23
"Прошу признать меня невиновным": известный кикбоксер Владимир Поташкин выступил в суде ВолгоградаСмотреть фотографии
18:27
Волгоград принимает сильнейших молодых футболистов РоссииСмотреть фотографии
18:26
Худеющие пациенты клиники «Доктор Борменталь-Волгоград» нарвались на крупные неприятностиСмотреть фотографии
14:55
Снова ничья: волгоградский "Ротор" не смог победить "Сибирь"Смотреть фотографии
12:42
В Волгограде столкнулись две маршрутки: есть пострадавшиеСмотреть фотографии
12:38
В Волгоградской области подорожал проезд на маршрутках и таксиСмотреть фотографии
11:32
Более 30 нелегалов из Узбекистана трудились на бахчах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде горит заброшенное общежитиеСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области опасаются больших пожаров Cмотреть видео
18:47
В Волгограде главу поселения сняли с предвыборной гонкиСмотреть фотографии
17:24
Жителям Бекетовки в Волгограде отравили две ночиСмотреть фотографии
16:34
В Волгограде спасатели выловили из Волги обессилевшего пловцаСмотреть фотографии
16:20
Свобода за миллион: в Волгоградской области адвоката судят за мошенничествоСмотреть фотографии
16:09
У жителя Волгограда в автосервисе забрали "Porsche Cayenne"Смотреть фотографии
15:48
Сбой в системе: компания «друга Путина» осталась без миллиардного заказа в Волгограде Смотреть фотографии
14:46
Суд в Волгограде постановил закрыть реготделение "Народной партии России"Смотреть фотографии
13:56
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает реализацию крупного социального проекта в КотельниковоСмотреть фотографии
Реклама
 