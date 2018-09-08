Волгоград принимает сильнейших молодых футболистов России

Спорт 08.09.2018 16:03
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08.09.2018 16:03
Первенство Межрегиональных объединений федераций футбола РФС стартовало в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской федерации футбола, организаторами турнира, в котором участвуют сильнейшие футболисты России 2002 года рождения, выступают Российский футбольный союз и Федерация футбола Волгоградской области. Матчи проходят на стадионах «Зенит» и ВГАФК.
Сборная Черноземья, в состав которой вызваны и несколько футболистов из Волгограда, попала в группу «B», где ее соперниками стали команды ЮФО/СКФО, Северо-Запада, объединенная команда Урала и Западной Сибири, а также Московская область.
Группа А выглядит следующим образом: Сибирь, Москва, Приволжье, Дальний Восток, Золотое Кольцо.
Групповой этап проходит с 7 по 13 сентября, матчи плей-офф состоятся в воскресенье, 16 сентября.
Помимо игр команды ожидает насыщенная познавательная и развлекательная программа, в том числе поездка на Мамаев Курган, посещение матча ФНЛ «Ротор» - «Зенит-2» на стадионе «Волгоград Арена», а также встречи с известными российскими футболистами и судьями.
В Волгоградской федерации футбола отмечают, что Волгоград стал первым городом, где соревнования подобного ранга проходят на естественном травяном покрытии. Это стало возможным благодаря реконструкции стадиона «Зенит» и площадки ВГАФК, проведенной к ЧМ-2018. Напомним, что обе эти площадки во время мундиаля выполняли функцию тренировочных полей для сборных.
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