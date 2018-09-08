В Волгоградской области подорожал проезд на маршрутках и такси





С начала 2018 г. поездки в городском транспорте подорожали в Волгоградской области в среднем на 4,9%. Основное повышение цен отмечено в августе – на 4,5%, сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате.

За август средняя стоимость проезда в маршрутном такси выросла на 11,2% (с 18,13 до 20,16 руб. за поездку), в такси – на 2,2% (с 17,38 до 17,76 руб. в расчете на 1 км. пути).

При этом цены на проезд в городском автобусе, троллейбусе, трамвае, стоимость проездных билетов в текущем году не менялась, подчеркнули в ведомстве.



