







Волгоградский областной суд постановил на месяц приостановить работу регионального отделения Всероссийской политической партии "Народная партия России". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное решение, с таким требованием выступило управления Минюста РФ по Волгоградской области.

Основанием для иска послужило то, что ответчик нарушил требования Федерального закона "О политических партиях" и не представил в уполномоченный орган сведений о фамилии, имени, отчестве и должности лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица. Минюст направил в адрес ответчика письменное предупреждение, однако полномочное лицо реготделения политической партии уклонилось от получения документа. Выявленные нарушения устранены не были, поэтому был подан иск в суд.

Решение суда в законную силу пока не вступило. Оно может быть обжаловано в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда РФ в течение месяца.

Всероссийская политическая партия "Народная партия России" (НПР) — левоцентристская российская политическая партия была создана 11 апреля 2012 года и зарегистрирована Минюстом РФ 28 мая. НПР часто в открытых источниках называют партией - спойлером.