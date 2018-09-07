В Волгограде надолго отправили в тюрьму риелтора-мошенницу





Провести семь лет в колонии общего режима предстоит Нине Филатовой, признанной виновной в трех эпизодах мошенничества. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского областного суда, областная инстанция утвердила такой приговор вынесенный судом Центрального района. С декабря 2009 по декабрь 2011 она давала объявления о продаже квартир. После обращения потенциальных клиентов, заключались предварительные договоры купли-продажи. Женщина брала деньги за якобы продаваемую недвижимость. Правда деньги тратились не на покупку жилья, а шли в карман риелтору. Всего таким образом она "заработала" более 2 миллионов рублей.

Также Филатова и ее знакомая похищали деньги доверчивых граждан под предлогом долевого строительства. Для этого ее знакомая купила 100% доли в уставном капитале ООО “Алфавит”. Фирма должна была выступить застройщиком многоквартирного жилого дома. Филатова подыскала подходящий для строительства земельный участок. Вскоре там начались работы, но они замерли на уровне фундамента и цокольного этажа. Люди подписывали договоры с Филатовой и её сообщницей, давали авансы или оплачивали квартиры. Таким образом мошенницы обогатились более чем на 30 миллионов рублей.