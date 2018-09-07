В Волгограде надолго отправили в тюрьму риелтора-мошенницу

Расследования 07.09.2018 11:45
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07.09.2018 11:45
Провести семь лет в колонии общего режима предстоит Нине Филатовой, признанной виновной в трех эпизодах мошенничества. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского областного суда, областная инстанция утвердила такой приговор вынесенный судом Центрального района. С декабря 2009 по декабрь 2011 она давала объявления о продаже квартир. После обращения потенциальных клиентов, заключались предварительные договоры купли-продажи. Женщина брала деньги за якобы продаваемую недвижимость. Правда деньги тратились не на покупку жилья, а шли в карман риелтору. Всего таким образом она "заработала" более 2 миллионов рублей.
Также Филатова и ее знакомая похищали деньги доверчивых граждан под предлогом долевого строительства. Для этого ее знакомая купила 100% доли в уставном капитале ООО “Алфавит”. Фирма должна была выступить застройщиком многоквартирного жилого дома. Филатова подыскала подходящий для строительства земельный участок. Вскоре там начались работы, но они замерли на уровне фундамента и цокольного этажа. Люди подписывали договоры с Филатовой и её сообщницей, давали авансы или оплачивали квартиры. Таким образом мошенницы обогатились более чем на 30 миллионов рублей.
В итоге волгоградцы своими “кровными” оплачивали роскошный образ жизни женщин - дорогие спорткары и пышные торжества. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области.
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