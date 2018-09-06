Общество

ФАС России: Администрация Волгограда и «Память» вступили в антиконкурентный сговор

Общество 06.09.2018 11:48
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06.09.2018 11:48



Комиссия ФАС России признала действия департамента городского хозяйства администрации Волгограда и ЗАО "Ритуальное предприятие "Память" нарушающими закон о защите конкуренции, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Волгоградского УФАС.
"Как нам стало известно, действия администрации Волгограда в лице департамента городского хозяйства и ЗАО "Ритуальное предприятие "Память" квалифицированы ФАС России как нарушение статьи 16 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ, устанавливающей, в частности, запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения между органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами, т.е. фактически запрет на антиконкурентный сговор между ними. Нарушение данной статьи является одними из самых грубых нарушений антимонопольного законодательства (например, антиконкурентный сговор между хозяйствующими субъектами вообще является уголовным преступлением). Мы понимаем, что администрация и "Память" будут обжаловать в судебные инстанции решение ФАС России, но мы считаем, что уже одно то, что это будут не волгоградские суды, а московские, даёт администрации и "Памяти" гораздо меньше шансов на успешное обжалование", - прокомментировал руководитель УФАС Роман Лучников.
В 2002 году между администрацией Волгограда и ЗАО "Ритуальное предприятие "Память" как специализированной службой по вопросам похоронного дела в Волгограде были заключены два договора на обслуживание кладбищ и колумбариев, их текущее содержание и капитальный ремонт, а также на осуществление погребения граждан. Оба договора были заключены на 15 лет со сроком действия до 30.09.2017. Предметом рассмотрения ФАС России являлась  проверка законности заключённых между администрацией и ЗАО "Ритуальное предприятие "Память" дополнительных соглашений к указанным договорам. В соответствии с данными соглашениями стороны договорились продлить сроки действия указанных договоров до 30 сентября 2027 года, то есть ещё на 10 лет.
Ответчики заключили и реализовали соглашения, которые приводят к ограничению конкуренции на рынке ритуальных услуг на территории г. Волгограда. Департаменту городского хозяйства администрации Волгограда и ЗАО "Ритуальное предприятие "Память" выданы предписания о прекращении нарушения и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции.
В свою очередь в Волгограде городская прокуратура совместно с областной прокуратурой и Волгоградским УФАС России ещё в середине июня этого года внесла городской думе Волгограда и администрации Волгограда соответственно два представления о приведении принятых думой и администрацией нормативных и иных актов в сфере организации похоронного дела на территории Волгограда в соответствие с федеральным законодательством.
Данные представления внесены в целях обеспечения законности на рынке ритуальных услуг в Волгограде, его демонополизации и, как следствие, на повышение доступности этих услуг (особенно в части их стоимости) для простых граждан. Однако, за исключением проведения нескольких ни к чему не обязывающих рабочих встреч до настоящего времени ни городской думой, ни администрацией Волгограда никаких конкретных действенных мер по достижению вышеобозначенных целей прокурорских представлений не предпринято.
"На конкретный вопрос о состоянии исполнения представлений на данный момент времени нами получены, на наш взгляд, витиеватые отписки, смысл которых можно свести к следующим выводам: всё и так хорошо; нам нужно подумать; может быть когда-нибудь; а с этим мы вообще не согласны и исполнять не будем. По нашему мнению, в таком подходе очевидно просматривается согласованное нежелание городской думы и администрации Волгограда как-либо существенно изменить сложившуюся на этом рынке криминогенную ситуацию в лучшую сторону", - считает Роман Лучников.

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