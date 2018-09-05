



Ранее в горсуд с иском обратились представители Регионального отделения "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость". Они указали, что после регистрации Кудрявцева в качестве кандидата в депутаты, выдвинутого политической партией "КПРФ", в СМИ появились сведения о его судимости и уголовном преследовании, прекращенном по нереабилитирующим основаниям. Они потребовали вычеркнуть Кудрявцева из списка кандидатов в связи с сокрытием судимости.

Суд выяснил, что действия, за которые в отношении Кудрявцева возбудили уголовное дело, являются уже административным нарушением. К тому же дело прекратили в связи с примирением сторон. Также, по данным ИЦ ГУ МВД России по Волгоградской области, сведений о судимости административного ответчика не имеется.

Кандидата в депутаты Волжской городской Думы Александра Кудрявцева оставили в предвыборной гонке. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, такое решение городского суда Волжского подтвердила судебная коллегия областной инстанции.