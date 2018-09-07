Общество

В Волгограде перед окнами дитя Сталинграда хотят возвести «железный занавес»

Общество 06.09.2018 20:21
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06.09.2018 20:21




Остаться за железным "занавесом" боятся жильцы дома №5 по улице Помнющего в Советском районе Волгограда. По-соседству с ними возводится частный коттедж, владелец которого решил оградить свой участок от посторонних глаз высоченным забором. Жить в  полутьме, лицезреть каждый день из окна металлическую ограду, люди, понятное дело, не хотят. За последние годы они и так уже натерпелись. В 2015 году это строение и два рядом стоящих едва не снесли – поскольку они оказались самостроями. Многоквартирные дома возвели под видом частных домиков, в которых распродали десятки квартир. Сотни людей едва не оказались на улице – власти города тогда пошли навстречу людям и узаконили строения, к которым застройщик так и не подвел подъездные пути.
Теперь на пути у жильцов бывшего самостроя очередная преграда. Основательный фундамент под забор уже залит, установлены стойки высотой до второго этажа многоквартирного дома. Пенсионерка Тамара Владимировна проживает как раз на первом этаже. В случае, если глухой забор возведут, ее супруг - дитя Сталинграда, малолетний узник концлагеря, который и так передвигается на инвалидной коляске, солнце за окном уже не увидит.
Имеют ли отношение к земельному участку инициаторы самостроев – неизвестно. К слову, один из скандально известных застройщиков Сергей Путивка является кандидатом в Волгоградскую городскую думу от КПРФ как раз по этому избирательному округу… Подробности – в видеосюжете.

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