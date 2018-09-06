Общество

Да будет свет: в волгоградские дворы спустя десятилетия возвращается освещение

Общество 05.09.2018 20:03
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05.09.2018 20:03


Свет новых фонарей разогнал ночную тьму на улицах Алексеевской и Панфиловской в Советском районе, сообщает ИА "Высота 102". А жильцы девятиэтажного дома №31 по улице Алексеевской не видели наружного освещения более 20 лет. И его возвращение стало для людей настоящим праздником. На днях здесь закончили установку почти трех десятков новых фонарных столбов, а во вторник вечером включили свет. 
"Нам с фонариками по вечерам приходилось ходить. Дети падали, шишки и ссадины набивали. Особенно трудно было осенью и зимой, когда темнеет рано. Детвору домой загонять приходилось. В середине лета у нас было собрание, и наш депутат Андрей Гимбатов пообещал решить вопрос с уличным освещением. Тогда многие жители не поверили, что это удастся, а Валентина Филипповна, председатель совета дома, так и заявила, что "к осени фонари точно не поставят". Тогда и поспорили они с депутатом - если фонари появятся, то она его пирожками угостит", - вспоминает Екатерина Петрунина, которая живет здесь более 30 лет.
"Для нас появление света у дома - настоящее событие. Теперь и дети, и пенсионеры во дворе подольше посидеть смогут. Спасибо нашему депутату и всем, кто в этом помогал", - добавляет еще одна местная жительница.
"Ожившие" уличные фонари стали для жителей настоящим праздником. Радостную атмосферу создали и приглашённые актёры, устроившие представление для детей и взрослых. Установили надувную футбольная мишень, для ребятишек провели конкурсы. А затем жильцы дома угостили гостей и депутатов обещанными пирожками.
Кстати, во дворе многоэтажки появилось вечером и ещё одно украшение - жители и народные избранники посадили рядом с детской площадкой рябину. Впрочем, жильцы и сами пекутся о благополучии своего дома и двора. Ухаживают за клумбами и зеленью, украшают подъезды.
"Люди здесь живут очень активные, инициативные. Они стараются улучшить свой двор, украсить его. Когда было собрание по вопросу о благоустройстве, в нём участвовало около 70 человек, а это немало. Сегодня всё прошло очень душевно, по-домашнему", - заметил депутат городской думы Андрей Гимбатов. 
Спустя полгода появился свет и во дворах полутора десятков домов квартала "Гвардейский" жилого комплекса "Родниковая долина", где живут около тысячи человек. Здесь было также темно из-за того, что световое хозяйство не было передано должным образом застройщиком. 
"Тяжело было, шла в темноте спотыкаясь, даже ногу сломала. Поэтому для меня очень важно иметь возможность дойти до дома в целости и сохранности", - рассказывает Светлана Венецианская. 
Отметим, что в тот же вечер зажглись фонари и на пути от сельхозакадемии к ЖК "Новый свет".


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