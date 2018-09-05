Общество 05.09.2018 13:11
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05.09.2018 13:11
Акционерному обществу «КАУСТИК» выделены места в рамках квоты целевого приема для получения высшего образования в Волгоградском государственном техническом университете за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета РФ по наиболее приоритетным для предприятия специальностям. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе предприятия.
Недавние выпускницы школ Диана Саблина и Любовь Соловьева зачислены на первый курс очной формы обучения по специальностям «Стандартизация и метрология» и «Химическая технология». Старший мастер цеха по эксплуатации электрооборудования АО «КАУСТИК» Виктор Новиков поступил на заочное отделение по направлению «Электроэнергетика и электротехника», набрав при тестировании по трем профилирующим предметам высокое количество баллов. На заводе Виктор работает уже 15 лет, ему присвоены звания «Лучший по профессии» и «Мастер золотые руки», в мае 2018 года награжден Почетной грамотой Губернатора Волгоградской области. Как отмечает сам Виктор, для него учеба в вузе – это возможность профессионального роста.
Добавим, что все трое уже студентов ВолгГТУ являются продолжателями семейных трудовых династий завода «КАУСТИК».
«Это мой осознанный выбор, - делится первокурсница Диана Саблина. – Мои родители работают на заводе. О моей будущей профессии метролога узнала от маминых коллег. Решила попробовать себя в этом направлении. В дальнейшем также хотела бы остаться работать на «КАУСТИКе».
В свою очередь, предприятие обязуется предоставлять своим студентам меры социальной поддержки. При условии получения хороших оценок, в качестве дополнения они будут получать и стипендию от «КАУСТИКа». Им также будет предоставлена возможность пройти производственную и преддипломную практику у опытных наставников. А после окончания вуза – гарантированное трудоустройство на основном предприятии группы компаний «НИКОХИМ».
На предприятии отмечают, что за последние три года «КАУСТИК» принял на работу более 100 выпускников волгоградских образовательных учреждений.
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