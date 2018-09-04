



Своих сбережений лишилась, поверив мошенникам, 83-летняя жительница Волжского. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в понедельник вечером женщина обратилась в полицию и рассказала, что злоумышленники выманили у неё 200 тысяч рублей. За несколько часов до этого ей на городской телефон позвонил ее “внук” и рассказал, что стал виновником аварии и нужна солидная сумма, чтобы уладить вопрос. Вскоре к пенсионерке приехала женщина и забрала у нее деньги.

Пострадавшая смогла назвать некоторые приметы преступницы: славянской внешности, на вид 20-25 лет, среднего телосложения, рост 165-167 см. Была одета в синие джинсы, остальную одежду и другие приметы, находившаяся в шоковом состоянии волжанка, не запомнила.



