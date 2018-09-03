В Волгограде судья "собравшая" четыре машины в ДТП потеряла должность

Расследования 03.09.2018 18:37
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03.09.2018 18:37
Полномочия федерального судьи Центрального районного суда Волгограда Мирославы Мизякиной прекращены досрочно. Как стало известно ИА “Высота 102”, такое решение было принято квалификационной коллегии судей Волгоградской области.
Напомним, по имеющимся сведениям, 28 ноября прошлого года около 16:00 на перекрестке улиц Лермонтова и Кубинской “Toyota Land Cruiser” под ее управлением “собрала” четыре легковых авто: два “Hover”, «пятнадцатую» и “Daewoo”. Серьезно в ДТП никто не пострадал. После приезда сотрудников дорожной службы женщину госпитализировали в одно из дежурных лечебных учреждений города. В приемном покое больницы сразу были взяты анализы крови, включая на алкоголь. Есть данные, что исследования показали уровень спирта в 1,1 промилле.
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