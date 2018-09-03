В Волгограде УК заставили избавить дом от фекалий





В жилинспекции Волгограда обязали привести в порядок систему канализации в подвале многоквартирного дома №4 по ул. Федотова в Кировском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в ходе проверки подтвердились жалобы жильцов на неприятный запах, сырость, плесень, комаров и тараканов. Управляющей компании выдано предписание на устранение нарушений в работе.









Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что в данном доме постоянно выходит из строя система канализации. Жители вынуждены дышать запахом фекалий, а в УК «Аварийно-ремонтная служба» не реагировали на жалобы горожан. Теперь сделать вид, что ничего не происходит, у коммунальщиков не получится – в жилинспекции проконтролируют, как в УК будут решать эту проблему. В противном случае управляющую компанию ожидает крупный штраф.



