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Происшествия 02.09.2018 17:55
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02.09.2018 17:55
Маленькую пациентку госпитализировали сегодня с травмами в детскую городскую больницу Волжского. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, по имеющимся на данный момент сведениям, двухлетняя девочка упала с лестницы высотой полтора-два метра. Это произошло в одном из дачных комплексов в Среднеахтубинском районе. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Позднее ребенка перевели в БСМП №7 города Волгограда.
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