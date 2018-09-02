Из программы празднования Дня города в Волгограде вычеркнут один пункт

Общество 02.09.2018 16:32
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02.09.2018 16:32
Запланированный фестиваль скорости, который должен был пройти сегодня в Волгограде на площади Павших борцов в 16-00, отменили. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, причиной этого стал отказ организатора – автомобильной компании – от намеченного мероприятия.
Впрочем, волгоградцы по-прежнему могут выбрать, куда пойти на День города. Например, многолюдно в эти минуты в Комсомольском саду, где проходит гастрономический фестиваль.
Пряники, шашлыки, другие вкусности – все это можно здесь не только отведать, но и получить рецепт понравившегося блюда.
Особый интерес у волгоградцев вызвали пряники из Кунгура. В приготовлении этого лакомства используют домашнее яблочное варенье, которое варится в Волгограде и варенье из смородины, которое готовят в Кунгуре – на Урале. Также горожанам понравились сделанные вручную сыры и экзотические фрукты, которые были представлены на выставке-продаже.
В том же Комсомольском саду проходили и мастер-классы по рисованию и составлению букетов и концерт с участием артистов консерватории.
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