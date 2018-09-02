Выборы

В Волгограде последняя попытка кандидата-единоросса снять с выборов соперника-коммуниста потерпела фиаско

Выборы 02.09.2018 16:21
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02.09.2018 16:21



Волгоградский облсуд отказал кандидату в депутаты Волгоградской гордумы от «Единой России» Олегу Спицыну в удовлетворении его жалобы на решение Кировского районного суда, отказавшего в отмене  регистрации оппонента – коммуниста Валерия Могильного. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, решение Кировского районного суда оставлено без изменения, а жалоба Спицына – без удовлетворения.
Напомним, Спицын и Могильный являются действующими народными избранниками. Оба участвуют в выборах и претендуют на мандат по округу №15.
Спицын оспаривал постановление ТИК Кировского района о регистрации кандидата в депутаты Волгоградской городской думы Валерия Могильного на основании того, что постановление принято с грубым нарушением требований федерального и регионального законодательства. Истец утверждал, что Могильным представлены сведения о размерах и об источниках дохода, имуществе, счетах в банках, ценных бумагах не по форме, установленной приложением № 1 к федеральному закону № 67-ФЗ, что, по его мнению, является основанием для отмены регистрации.
В апелляционной жалобе представитель Спицына требовал отменить решение Кировского районного суда и принять новое решение об удовлетворении административного иска. 
Судебная коллегия облсуда, изучив все доводы и материалы дела, не нашла оснований для отмены постановленного по делу решения.
Также апелляционная инстанция облсуда оставила без изменения решение Ворошиловского районного суда, признавшего законным постановление ТИК об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Серго Нарсия. 
Отметим, что возможность обратиться в суд об отмене регистрации кандидатов у самих участников выборов или избирательных комиссий была до 31 августа. Последний день для вынесения судебного решения об аннулировании регистрации выдвиженца – 3 сентября. Выборы депутатов Волгоградской городской думы шестого созыва состоятся 9 сентября.

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