В Волгограде последняя попытка кандидата-единоросса снять с выборов соперника-коммуниста потерпела фиаско
Выборы 02.09.2018 16:21
2170 0
02.09.2018 16:21
Волгоградский облсуд отказал кандидату в депутаты Волгоградской гордумы от «Единой России» Олегу Спицыну в удовлетворении его жалобы на решение Кировского районного суда, отказавшего в отмене регистрации оппонента – коммуниста Валерия Могильного. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, решение Кировского районного суда оставлено без изменения, а жалоба Спицына – без удовлетворения.
Напомним, Спицын и Могильный являются действующими народными избранниками. Оба участвуют в выборах и претендуют на мандат по округу №15.
Спицын оспаривал постановление ТИК Кировского района о регистрации кандидата в депутаты Волгоградской городской думы Валерия Могильного на основании того, что постановление принято с грубым нарушением требований федерального и регионального законодательства. Истец утверждал, что Могильным представлены сведения о размерах и об источниках дохода, имуществе, счетах в банках, ценных бумагах не по форме, установленной приложением № 1 к федеральному закону № 67-ФЗ, что, по его мнению, является основанием для отмены регистрации.
В апелляционной жалобе представитель Спицына требовал отменить решение Кировского районного суда и принять новое решение об удовлетворении административного иска.
Судебная коллегия облсуда, изучив все доводы и материалы дела, не нашла оснований для отмены постановленного по делу решения.
Также апелляционная инстанция облсуда оставила без изменения решение Ворошиловского районного суда, признавшего законным постановление ТИК об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Серго Нарсия.
Отметим, что возможность обратиться в суд об отмене регистрации кандидатов у самих участников выборов или избирательных комиссий была до 31 августа. Последний день для вынесения судебного решения об аннулировании регистрации выдвиженца – 3 сентября. Выборы депутатов Волгоградской городской думы шестого созыва состоятся 9 сентября.
Реклама
Популярное по теме
09.08.2018 07:17
10895 29
09.08.2018 16:34
8519 23
06.08.2018 14:02
5856 4
В Волжском задержали распространителей «черной агитки»30.08.2018 11:47
В Волгоградской области подготовились к досрочному голосованию28.08.2018 10:48
«Мобильный избиратель»: как проголосовать по месту нахождения20.08.2018 14:57
Волжский горсуд вернул на выборы в гордуму кандидата-«иностранца»20.08.2018 12:03
Среди избирательных участков в Волгоградской области поделили «умные машины»17.08.2018 08:59
О выборах депутатов Волгоградской гордумы народ оповещают в экономформате14.08.2018 13:50
В Волжском ЛДПР не простила своему кандидату посадку на «запасной аэродром»13.08.2018 14:10
В Волгограде сподвижнику Навального отрезали путь к выборам депутатов09.08.2018 16:34
На выборах в Волгоградскую гордуму кандидаты от малых партий показали, чем богаты09.08.2018 07:17
В Волгограде партии узнали, кто станет первым и последним на выборах в гордуму08.08.2018 17:55
В Волгограде кандидат-единоросс не смог отправить «в нокаут» соперника-коммуниста08.08.2018 11:04
В Волгограде кандидаты-«близнецы» перед выборами ударились в судебные тяжбы06.08.2018 14:02
В Волжском претендент в гордуму не дошел до старта из-за судимости за тяжкое преступление03.08.2018 11:03
В Волгоградской области половина кандидатов в главы поселений отказались от партийной окраски27.07.2018 13:25
Меняем место голосования: заработал сервис «Мобильный избиратель»26.07.2018 14:34
Реклама