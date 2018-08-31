В храмах Волгоградской митрополии идут молебны перед началом учебного года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе волгоградской епархии, это особая служба, в которой просят Господа, чтобы дети выросли родителям на утешение, а Отечеству на пользу. В ней традиционно участвуют преподаватели, школьники и родители. Настоятели храмов напоминают детям, что учеба требует усердия, а родителям — о необходимости помогать чадам. В основном службы на начало учебного года будут совершаться в удобное для большинства прихожан время — в воскресенье по окончании Литургии. Также по традиции накануне учебного года в церкви читают молитвы перед образом покровительницы всех учащихся — Божией Матери, именуемой «Прибавление ума».