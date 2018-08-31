Родителям на утешение, Отечеству на пользу: В волгоградских храмах совершаются молебны перед 1 сентября
Общество 31.08.2018 16:02
358 4
31.08.2018 16:02
В храмах Волгоградской митрополии идут молебны перед началом учебного года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе волгоградской епархии, это особая служба, в которой просят Господа, чтобы дети выросли родителям на утешение, а Отечеству на пользу. В ней традиционно участвуют преподаватели, школьники и родители. Настоятели храмов напоминают детям, что учеба требует усердия, а родителям — о необходимости помогать чадам. В основном службы на начало учебного года будут совершаться в удобное для большинства прихожан время — в воскресенье по окончании Литургии. Также по традиции накануне учебного года в церкви читают молитвы перед образом покровительницы всех учащихся — Божией Матери, именуемой «Прибавление ума».
Фото сайта Волгоградской епархии.
Реклама
Популярное по теме
20.08.2018 13:19
15160 13
13.08.2018 18:39
11672 2
16.08.2018 17:16
10421 28
На открытии фонтана жители Волгограда увидели танец воды и огня31.08.2018 17:02
Депутатов Волгоградской облдумы пригласили на митинг против пенсионной реформы31.08.2018 15:09
Волгоградстат оценил расходы на подготовку к школе: до 17 тыс. рублей на ребенка31.08.2018 13:27
В Волгограде УК заплатит за затопленный подвал дома31.08.2018 13:16
Доска позора: В Волгограде управляющая компания и чиновники проигнорировали приглашение жильцов пожить в доме с фекалиями31.08.2018 12:38
Волгоград избавляется от пивных ларьков31.08.2018 12:30
В Волгограде похоронным бюро «Память» займутся правоохранители31.08.2018 11:50
«Пенсионные стройки»: в Волгоградской области на здания УПФР продолжают уходить миллионы31.08.2018 11:35
В Волгограде «Концессии водоснабжения» оштрафованы за отключение холодной воды31.08.2018 10:14
В Волжском митинг против пенсионной реформы прошел на фоне пожарища30.08.2018 18:13
Волгоградская область отметит прошедший ЧМ-2018 наградами за 4,5 млн рублей30.08.2018 17:43
Участники митинга в Волгограде требуют оставить пенсионную реформу в «покое»30.08.2018 17:19
Губернатор Волгоградской области выразил соболезнования в связи со смертью Кобзона30.08.2018 16:12
В составе комитета по культуре Волгоградской облдумы грядут изменения30.08.2018 14:38
Волгоградцам назвали срок устранения сбоя в системе Росреестра30.08.2018 11:40
Реклама