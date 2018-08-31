Общество

Родителям на утешение, Отечеству на пользу: В волгоградских храмах совершаются молебны перед 1 сентября

Общество 31.08.2018 16:02
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31.08.2018 16:02


В храмах Волгоградской митрополии идут молебны перед началом учебного года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе волгоградской епархии, это особая служба, в которой просят Господа, чтобы дети выросли родителям на утешение,  а Отечеству на пользу.  В ней традиционно участвуют преподаватели, школьники и родители. Настоятели храмов напоминают детям, что учеба требует усердия, а родителям — о необходимости  помогать чадам. В основном службы на начало учебного года будут совершаться в удобное для большинства прихожан время — в воскресенье по окончании Литургии. Также по традиции накануне учебного года в церкви читают молитвы перед образом покровительницы всех учащихся — Божией Матери, именуемой «Прибавление ума».
Фото сайта Волгоградской епархии.

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