Волгоградская область отметит прошедший ЧМ-2018 наградами за 4,5 млн рублей

Общество 30.08.2018 17:43
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30.08.2018 17:43
Десять тысяч памятных знаков "За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в Волгоградской области" с удостоверениями и футлярами закупает администрация региона. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком этой наградной (сувенирной) продукции является областной комитет по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Цена контракта - 4,5 миллиона рублей, которые будут выделены из бюджета региона.
Помимо памятных знаков также заказываются настольные медали "За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в Волгоградской области".
По данным администрации региона, торжественная церемония награждение памятными знаками пройдет 7 сентября на "Волгоград Арене". На этом мероприятии выступят лучшие творческие коллективы Волгоградской области, а также специальный гость - заслуженный артист России Денис Майданов. Завершиться торжество лазерным шоу и фейерверком.
Напомним, памятный знак был утвержден в Волгоградской области летом этого года. Соответствующее постановление подписал глава региона. Согласно документу, он будет вручаться гражданам РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства, принявшим активное участие в подготовке и проведении на территории Волгоградской области матчей и других мероприятий ЧМ по футболу-2018.
Памятный знак представляет собой круг диаметром 32 мм и толщиной 2 мм. Его центральная часть имеет форму круга диаметром 24 мм и выполняется из металла желтого цвета. Вокруг центральной части – кольцо с наружным диаметром 32 мм, выполненное из металла белого цвета.
Лицевую сторону знака украшают рельефные изображения нового стадиона и скульптуры "Родина-мать зовет!", а также солнца в виде футбольного мяча с отходящими от него лучами. Есть надписи "Чемпионат мира по футболу 2018 года" и "Волгоград". Оборотная сторона имеет рельефное изображение мяча, в центре которого расположена надпись "За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года".
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