Не уходят с дороги: в Волгограде решается судьба старых маршруток





Департамент городского хозяйства администрации Волгограда отменил открытый конкурс на осуществление пассажирских перевозок по восьми муниципальным маршрутам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте администрации города, на конкурс были выставлены восемь лотов: маршрут № 88а «Горьковский – ЖД Вокзал»; маршрут № 5 «Родниковая Долина – Речной Порт»; маршрут № 29 «ул. Танеева – Родниковая Долина»; № 4 маршрут № 56с «7-я Больница – ДО «Янтарь»; № 5 маршрут № 53к «пос. 62-ой Армии – пл. Возрождения»; № 6 маршрут № 16к «Поликлиника № 24 – Роддом № 4».

Среди обязательных требований к потенциальному перевозчику было указано наличие необходимого для пассажирских перевозок транспорта – в данном случае микроавтобусов. Учитывая популярность маршрутов и связанный с этим достаточно высокий пассажиропоток, в документации прописали требование наличия в микроавтобусах не менее 16 посадочных мест. Однако один из перевозчиков – ООО «Авто-Экспресс» - обратился с жалобой на организатора конкурса в Волгоградское УФАС. Департамент городского хозяйства вынужден был отменить конкурс. На время рассмотрения жалобы перевозки по указанным маршрутам осуществляются по временным разрешениям.

Интересно, что в конкурсной документации не было прописано никаких узконаправленных требований: например, марка или цвет микроавтобусов. Требования заказчика касались лишь основной характеристики микроавтобусов – увеличенной вместимости с 16 посадочными местами. И это вполне логично: пассажирам удобнее ездить в просторных микроавтобусах, а не в старых, разбитых и тесных «ГАЗелях». В Волгоградском УФАС в ближайшее время должны рассмотреть жалобу перевозчика.



