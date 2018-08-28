Аналитика

«Высота 102 ТВ»: Волгоградские водители на рокадной дороге пошли на второй круг

Аналитика 28.08.2018 20:05
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28.08.2018 20:05



Смотрите сегодня в программе: Дольщики ЖК «Парк Европейский» вынуждены ждать завершения обновлений в Росреестре. В Волгограде специалисты двух федеральных округов координируют борьбу со СПИДом. Водители осваивают новую схему движения по рокадной дороге. В волгоградских школах начались тренировочные эвакуации.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10.

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