





Смотрите сегодня в программе: Дольщики ЖК «Парк Европейский» вынуждены ждать завершения обновлений в Росреестре. В Волгограде специалисты двух федеральных округов координируют борьбу со СПИДом. Водители осваивают новую схему движения по рокадной дороге. В волгоградских школах начались тренировочные эвакуации.

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