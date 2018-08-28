Здравоохранение

Врачи назвали успешной проведенную операцию волгоградке, для которой сын-школьник искал лекарства

Здравоохранение 28.08.2018 18:01
639 1
28.08.2018 18:01



Перенесшая инсульт жительница Волгограда Светлана Сидорова, для которой ее сын Ваня искал лекарства по объявлениям, после операции находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в областном комитете здравоохранения. "Операция прошла успешно, однако сейчас пациентка находится под пристальным наблюдением врачей в реанимации ГУЗ "ГКБСМП №25". Это обусловлено ранним послеоперационным периодом и сложностью операции", - сообщили в облздраве.
Напомним, операцию на базе 25-й клинической больницы скорой медицинской помощи в Волгограде накануне провел врач-нейрохирург, руководитель центра Центра ангионеврологии и нейрохирургии Кирилл Орлов. Этот опытный специалист работает в национальном центре им. академика Мешалкина в Новосибирске. 
Перед операцией Кирилл Орлов сообщил журналистам, что цель хирургического вмешательства заключается в профилактике повторного разрыва аневризмы сосудов головного мозга, что чревато большим риском летального исхода. "Нам предстоит поставить стент, который перекроет шейку аневризмы. Он замедляет кровоток аневризмы, она постепенно тромбируется и потом полностью рассасывается", - рассказал Орлов.
Напомним, история Светланы Сидоровой получила широкую огласку после того, как ее несовершеннолетний сын развесил объявления во дворе о том, что его маме требуется редкое лекарство "Нимотоп". Обычные листы из школьных тетрадей с текстом, который никого не оставил равнодушным, шестиклассник расклеивал на дверях подъездов. И добрые люди просто не могли не откликнуться. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Мягкая кровля и сайдинг. 8-8442-95-50-05

«Ростелеком» подскажет, где ваши дети
Популярное по теме
Хирург из Новосибирска прооперировал жительницу Волгограда, которой сын искал лекарство по объявлениям
27.08.2018 15:53
16377 11
В Волгоградской области зарегистрировано три случая заболевания болезнью Лайма
10.08.2018 17:47
1174 3
В Федеральный центр трансплантации почки и диализа в Волжском закупают оборудование
07.08.2018 17:34
952 0
Здравоохранение
28.08.2018 12:33
Здравоохранение 28.08.2018 12:33
1507 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
27.08.2018 15:53
Здравоохранение 27.08.2018 15:53
24135 11 Обсудить

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
24.08.2018 11:09
Здравоохранение 24.08.2018 11:09
10341 11 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
21.08.2018 17:38
Здравоохранение 21.08.2018 17:38
2728 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
15.08.2018 06:38
Здравоохранение 15.08.2018 06:38
6272 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
10.08.2018 17:47
Здравоохранение 10.08.2018 17:47
6075 3 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
07.08.2018 17:34
Здравоохранение 07.08.2018 17:34
5117 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
27.07.2018 17:28
Здравоохранение 27.07.2018 17:28
7756 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
25.07.2018 04:49
Здравоохранение 25.07.2018 04:49
4725 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
19.07.2018 15:53
Здравоохранение 19.07.2018 15:53
4519 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
10.07.2018 12:46
Здравоохранение 10.07.2018 12:46
9452 1 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
06.07.2018 12:59
Здравоохранение 06.07.2018 12:59
6574 18 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
03.07.2018 05:40
Здравоохранение 03.07.2018 05:40
6415 11 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
29.06.2018 12:37
Здравоохранение 29.06.2018 12:37
4714 2 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
28.06.2018 04:34
Здравоохранение 28.06.2018 04:34
6260 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

19:26
В Волгограде создают кукол, очень похожих на людейСмотреть фотографии
18:01
Врачи назвали успешной проведенную операцию волгоградке, для которой сын-школьник искал лекарстваСмотреть фотографии
17:51
Путин потребовал справедливого подхода при рассмотрении изменений в пенсионной системе Смотреть фотографии
16:29
На высоких скоростях и без ограничений: «МегаФон» запускает безлимитный интернетСмотреть фотографии
16:29
В Волгограде пьяный водитель опрокинул машину со своей женой и двумя детьмиСмотреть фотографии
16:04
В Волгограде утвердили новые границы Мамаева курганаСмотреть фотографии
15:35
В Волгограде обманутые дольщики попросили помощи из федерального бюджетаСмотреть фотографии
14:46
Активисты волгоградского ОНФ проверили, из чего делают дорогиСмотреть фотографии
14:25
Заплели косички своим сестричкам: В Городище Волгоградской области собрали детей из многодетных семей в школуСмотреть фотографии
13:49
В Волгоградской области чиновник перенаправил жалобу "сомнительному адресату"Смотреть фотографии
13:07
В промзоне Волжского Волгоградской области снова пожарСмотреть фотографии
12:33
Всем миром на борьбу: В Волгограде обсуждают болезнь 21 века – СПИДСмотреть фотографииCмотреть видео
12:06
В Волгоградской области беспилотники будут глушить и сбиватьСмотреть фотографии
12:00
В Волгограде и Волжском снова пройдут митинги против пенсионной реформыСмотреть фотографии
11:26
Извинение и молчание: Депутата Волгоградской облдумы наказали за неэтичное поведение Смотреть фотографии
10:59
Подробности кровавой бойни у Царицынской оперы в Волгограде: в жертву стреляли и резалиСмотреть фотографии
10:55
Лучшая поп-группа 2018 года выступила в Котельниково на празднике «ЕвроХима»Смотреть фотографии
10:48
В Волгоградской области подготовились к досрочному голосованиюСмотреть фотографии
10:36
В Волгоградской облдуме оценят публичное поведение депутатаСмотреть фотографии
10:10
Задержан водитель из Тюмени после смертельного ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:55
В Волго-Ахтубинской пойме священных цветов стало большеСмотреть фотографии
09:20
Двое мужчин и девочка сгорели в частном доме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:56
В Волгограде один человек погиб при “разборке” у “Царицынской оперы”
20:44
Пострадавшую в смертельном ДТП под Камышином девушку эвакуировали в ВолгоградСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде подъезд девятиэтажки остается «недоступной средой» для инвалида Cмотреть видео
17:44
Управляющая компания в Волгограде бросилась «в атаку» на журналистов и семью инвалида Смотреть фотографииCмотреть видео
16:28
В магазинах Волгограда изъяли партию запрещенных в России рыболовных китайских сетейСмотреть фотографии
15:53
Хирург из Новосибирска прооперировал жительницу Волгограда, которой сын искал лекарство по объявлениямСмотреть фотографии
15:25
В Волгограде при поддержке ЛУКОЙЛа впервые прошел Фестиваль молодежи «БЕРЕГ – 2018»Смотреть фотографии
14:52
ЧП в колонии: в Волгоградской области заключенные избили сотрудников ИКСмотреть фотографии
Реклама
 