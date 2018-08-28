







Перенесшая инсульт жительница Волгограда Светлана Сидорова, для которой ее сын Ваня искал лекарства по объявлениям, после операции находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в областном комитете здравоохранения. "Операция прошла успешно, однако сейчас пациентка находится под пристальным наблюдением врачей в реанимации ГУЗ "ГКБСМП №25". Это обусловлено ранним послеоперационным периодом и сложностью операции", - сообщили в облздраве.

Напомним, операцию на базе 25-й клинической больницы скорой медицинской помощи в Волгограде накануне провел врач-нейрохирург, руководитель центра Центра ангионеврологии и нейрохирургии Кирилл Орлов. Этот опытный специалист работает в национальном центре им. академика Мешалкина в Новосибирске.

Перед операцией Кирилл Орлов сообщил журналистам, что цель хирургического вмешательства заключается в профилактике повторного разрыва аневризмы сосудов головного мозга, что чревато большим риском летального исхода. "Нам предстоит поставить стент, который перекроет шейку аневризмы. Он замедляет кровоток аневризмы, она постепенно тромбируется и потом полностью рассасывается", - рассказал Орлов.

Напомним, история Светланы Сидоровой получила широкую огласку после того, как ее несовершеннолетний сын развесил объявления во дворе о том, что его маме требуется редкое лекарство "Нимотоп". Обычные листы из школьных тетрадей с текстом, который никого не оставил равнодушным, шестиклассник расклеивал на дверях подъездов. И добрые люди просто не могли не откликнуться.



