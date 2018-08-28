



Сегодня в Волгограде состоялся очередной митинг обманутых дольщиков ЖК «Парк Европейский». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», традиционным местом проведения акции стала стройплощадка перед отделом продаж на стройке. На встречу с двумя десятками волгоградцев приехали также представители облстройнадзора и нового застройщика – «Пересвет-Юг», который взялся достроить дома.

Участники акции выступили с рядом требований:

принять меры по соблюдению всех обязательств и сроков, указанных в Соглашении от 07.06.2018 между администрацией Волгоградской области и СК «Пересвет-ЮГ» и привлечь к ответственности лиц, осуществляющих контроль над исполнением указанного Соглашения в случае нарушения любого из его пунктов;

привлечь средства из Федерального бюджета Российской Федерации на достройку ЖК «Парк Европейский»;

поставить на контроль своевременное внесение поправок в бюджет Волгоградской области с учетом затрат на постройку домов ЖК «Парк Европейский» согласно "дорожной карте".

В частности, участники акции выразили обеспокоенность в связи с тем, что в Росреестре не могут зарегистрировать земельный участок, где расположен жилой комплекс, из-за проблем с системой. Из-за этого застройщик не имеет возможности начать работы на долгострое. По мнению собравшихся, из-за этого срок реализации соглашения между застройщиком и администрации Волгоградской области уже нарушен.





В свою очередь представители администрации Волгоградской области рассказали о шагах, которые предпринимаются для достройки проблемных домов.





Напомним, «Пересвет-Юг» получил возможность приступить к работам на проблемном объекте после снятия ареста с земельных участков, где расположен долгострой. Компания, в свою очередь, рассчитывает на получение субсидий из бюджета региона на подключение объекта к инженерным сетям. Однако преференции компания сможет получить только после введения первого дома в эксплуатацию. Ранее обманутые дольщики высказывали недовольство тем, что действовавшая очередность сдачи домов соблюдаться не будет. Застройщику выгоднее заняться возведением домов с наименьшим количеством проданных квартир. Однако заключение новых договоров долевого участия позволит компании привлекать дополнительное финансирование.





Справка. К строительству жилого комплекса «Парк Европейский» в Кировском районе Волгограда ООО «Орион» приступило в 2012 году. Окончательно стройка встала в 2016 году, когда из 28 домов было введено в эксплуатацию только четыре. По 13 многоэтажкам застройщик привлек средства дольщиков в объеме 1,2 млрд рублей. Всего в рядах добросовестных приобретателей квартир в ЖК «Парк Европейский» - 1394 человека. В настоящее время расследуется уголовное дело в отношении топ-менеджеров компании-застройщика о хищении свыше 400 млн рублей при строительстве объекта.



