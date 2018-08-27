Спорт

АО «КАУСТИК» стал первым отечественным производителем спортивной магнезии для гимнастов

Спорт 27.08.2018 10:01
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27.08.2018 10:01


Волгоградский «КАУСТИК» произвел первую опытную партию порошковой магнезии для Федерации спортивной гимнастики России.
Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, в ноябре прошлого года Федерация спортивной гимнастики России, офис которой находится в Москве, обратилась в научно-производственный центр (НПЦ) «КАУСТИКа» с предложением изготовить необходимый продукт. Главные требования к свойствам порошка  – он должен хорошо впитывать влагу, подсушивать ладони и усиливать надежность хвата. В течение последующих нескольких месяцев специалистам НПЦ пришлось разработать до десятка образцов магнезии, прошедших тщательный качественный отбор у  профессиональных спортсменов.  
«Наши критерии оценки оцифрованные, а спортсменам важны тактильные ощущения», - рассказывает директор научно-производственного центра АО «КАУСТИК» Елена Гордон. - Мы съездили в Волжский, где тренируются гимнасты региональной федерации по спортивной гимнастике. А потом у себя в лаборатории соорудили подобие деревянного снаряда и сами уже тестировали опытные образцы».
Спортивная магнезия изготовлена на пилотной установке АО «НикоМаг» (одного из предприятий группы компаний «НИКОХИМ») из собственного сырья на основе бишофита. Согласно договору, опытная партия продукта общим весом 240 кг будет поставляться в течение 3 месяцев. При положительном качестве магнезии и, самое главное, одобрении именитых российских гимнастов, сотрудничество продолжится. Добавим, что традиционно порошок закупается в странах Европы и Азии.
На предприятии отмечают, что многие проводимые в НПЦ научно-исследовательские работы выполняются на уровне изобретений. За последние десять лет по инициативе и при непосредственном участии специалистов центра предприятие получило 45 патентов на изобретения в области химической технологии и химических продуктов. Большая часть созданных изобретений внедрена в собственное производство АО «КАУСТИК». Большинство исследовательских работ носит прикладной характер и направлено на создание новых современных химических технологий, продуктов с учетом собственных возможностей и производственного потенциала «КАУСТИКа». 
Предстоящей осенью наши гимнасты стартуют на крупных всероссийских и международных турнирах, поэтому перед сотрудниками научно-производственного центра АО «КАУСТИК» стояла задача успеть вовремя. Сегодня первые 80 кг опытной магнезии отправлены в Москву.  

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