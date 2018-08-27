



Поражением волгоградцев закончился сегодня домашний матч “Ротора” и воронежского “Факела”, сообщает ИА "Высота 102". Встреча в рамках 8 тура ФНЛ Олимп-Первенства России по футболу прошла на стадионе “Волгоград Арена”, куда пришли более 29 тысяч зрителей.

В первом тайме на поле сложилась напряженная ситуация. Счёт открыли хозяева поля. На 3 минуте гол забил нападающий "Ротора" Андрей Мязин, но через 16 минут гости смогли сравнять счёт. Ответный мяч забил в ворота волгоградцев нападающий "Факела" Михаил Бирюков.

В конце добавленного времени на 96 минуте воронежцы вырвались вперед. Гол забил защитник "Факела" Олег Бабенков. Итог встречи 1:2 в пользу гостей.

Отметим, что к началу игры “Факел” находился на 16 строчке турнирной таблицы, а “Ротор” занимал 18 позицию. На счету обеих команд было по шесть очков.



