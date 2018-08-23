«ВОЛМА» заинтересовала иранский строительный рынок









В рамках деловой поездки в Исламскую Республику Иран делегации Волгоградской области во главе с губернатором Андреем Бочаровым 21 августа 2018 года генеральный директор Компании «ВОЛМА» Владимир Овчинцев провел переговоры с представителями иранского строительного бизнеса. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, результат переговоров – совместные планы «ВОЛМА» и иранских партнеров по экспортно-импортным операциям на сумму не менее 500 млн. руб. в год.

Организованная администрацией Волгоградской области, Волгоградской ТПП и ТПП Мазандарана (Иран), встреча бизнес-делегаций состоялась во вторник, 21 августа, в г. Сари провинции Мазандаран Исламской Республики Иран. Волгоградскую делегацию в переговорах поддерживали посол Российской Федерации и специалисты торгового представительства РФ в Иране. Представители бизнеса обеих стран провели круглые столы, а также личные переговоры по интересующим их тематикам.





Генеральный директор Компании «ВОЛМА» Владимир Овчинцев так оценил результаты иранского форума: «Более, чем позитивно! Я провел 14 рабочих встреч с бизнесменами Мазандарана и других провинций, подтвердив мнение о явном потенциале взаимовыгодного сотрудничества в рамках как экспортных, так и импортных операций.

Иран готов предоставить нам качественное сырье и полуфабрикаты для производства строительно-отделочных материалов – например, отличный цемент и перлит. В свою очередь иранские строители высоко оценивают качество сухих смесей, гипсокартона и другой продукции «ВОЛМА», которую мы можем поставлять через Каспий. Соответствующие переговоры проведены с руководителями каспийского порта Амир-Абат.

Я оцениваю потенциал взаимных экспортно-импортных контрактов в размере более полумиллиарда рублей в год».









Разумеется, реализации существующих и развитию новых договоренностей будет активно содействовать предстоящий форум Международного совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат «Деловой Каспий» и заседание межпарламентской комиссии Российской Федерации и Исламской Республики Иран, которые пройдут в начале сентября в Волгограде.

На текущий момент договоренности между «ВОЛМА» и предприятиями Мазандарана предполагают поставку в Иран не менее, чем 2 млн.кв.метров гипсокартонных листов, более 10 тыс. тонн гипсовых строительных смесей ручного и машинного нанесения, а также оборудования и комплектующих для механизированного применения отделочных работ. Наряду с этим, «ВОЛМА» станет импортировать сырье для собственного потребления – перлитовый песок, цемент, другие материалы.



