Общество

Не провалиться сквозь землю: В Волгограде после сноса гаражных джунглей жителям оставили «ловчие ямы»

Общество 22.08.2018 09:51
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22.08.2018 09:51


Жители домов №№9 и 11 по ул. 35-й Гвардейской дивизии в Советском районе Волгограда вот уже месяц после сноса гаражей боятся выпускать детей на улицу. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, владельцы металлических боксов после предупреждения администрации района о предстоящем сносе построек, которые чиновники посчитали незаконными, сами демонтировали сооружения и вывезли их на металлолом. Однако далеко не все: остались доски, торчащая арматура, разбитое стекло, но самую главную опасность жители видят в погребах, некоторые из которых даже не закрыты крышками. А глубина подвалов довольно приличная – от двух до трех метров. Как невесело шутят жильцы, почти готовые бомбоубежища.
Но жить рядом с такими вот «ловчими ямами» люди не хотят: на зверей здесь никто не охотится, а попасть в такую ловушку человеку, тем более ребенку – это верная смерть. Между тем, руины от снесенных гаражей – совсем рядом с детской площадкой.


Жители были совсем не против сноса, действительно, уродливых гаражей, которые на протяжении многих лет передавались или продавались от одного владельца к другому. Но они против того бардака, который им остался в наследство от «гаражных джунглей». По словам горожан, на их неоднократные обращения в администрацию Советского района они слышали одно: денег нет не только на вывоз мусора, но даже на ленточку, чтобы огородить опасное место. Поэтому, вероятно, чиновникам от ЖКХ приходится «креативить».
Так, по словам волгоградцев, хлам от таких же гаражей, которые снесли чуть ниже улицы, по приказу одной из сотрудниц администрации района пытались перевезти к ним под окна. Однако накануне жители встали перед трактором с полным ковшом мусора и воспрепятствовали такому «благоустройству». «Погреба должны быть засыпаны «по уму», а они хотят досками и прочим мусором их просто присыпать, но ведь опасность провалиться «сквозь землю» остается, - переживает местный житель Анатолий Рыбин. – Почему нельзя все это вывезти, выровнять, привезти плодородную землю, а уж благоустройством мы сами займемся – высадим деревья, цветы, как мы это давно делаем около своих подъездов!». 


Между тем, похожая ситуация и в других местах Советского района, где также сносили гаражи целыми «пачками». Например, на той же улице ближе к Электролесовской зияют черными дырами погреба демонтированных гаражей прямо около детского сада! «Снесли-то снесли, но, не дай Бог, кто сюда провалится!» - возмущены местные жители. 


Неприглядная картина на месте бывших гаражей – и рядом с другим домом по ул. 35-й Гвардейской, больше известным как «бумеранг». Глубокие подвалы кое-где здесь прикрыты бетонными плитами, висящими на арматуре. Если дети здесь вздумают поиграть в «войнушку», а к этому там располагают входы в «подземелье», эти игры могут оказаться дли них последними.
На этой бывшей гаражной улице уцелели лишь два объекта – это голубятня и гараж, на стене которого закреплена «охранная грамота» - разрешение райисполкома на установку сооружения, выданное инвалиду 2 группы, еще в 1991 году. 


Напомним, в различных районах Волгограда идет процесс зачистки улиц и дворов города от металлических гаражей и других сооружений, которые в районных администрациях специальные комиссии признали незаконными. Но волгоградцы ждут, что на месте снесенных построек появятся облагороженные территории или хотя бы – не опасные для жизни.
Между тем, в администрации Волгограда заверили, что работы по рекультивации земли, на которой стояли гаражи около домов №№9 и 11 по ул. 35-й Гвардейской дивизии, будут проведены до конца недели, в том числе - завезен плодородный слой почвы.  

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