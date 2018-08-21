Общество

В Волгограде следят за депутатами облдумы при обсуждении пенсионной реформы на слушаниях в Москве

Общество 21.08.2018 12:23
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21.08.2018 12:23


Делегация от Волгоградской областной думы в составе 4 народных избранников - Николая Семисотова, Сергея Горнякова, Дмитрия Калашникова и Татьяны Бухтиной участвует в заседании Госдумы в парламентско-общественных слушаниях по совершенствованию пенсионного законодательства, которые в настоящее время начались в высшем законодательном органе страны. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сталинградского комсомола, представителям региона решили напомнить о возложенной на них избирателями ответственности проведением акции «Мы следим за вами». 
«Трое из делегации – единороссы, и мы уже видели, как активно они отстаивали повышение пенсионного возраста. Мы надеемся, что представитель «Справедливой России» Дмитрий Калашников не изменит своей позиции и будет настойчиво защищать интересы народа», - прокомментировали акцию в Сталинградском комсомоле.
Напомним, слушания начались в 12:00, в них принимают участие депутаты, представители профильных министерств, члены общественных организаций, эксперты, члены деловых сообществ, представители субъектов РФ. Предложение о проведении парламентско-общественных слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства поддержали руководители всех фракций ГД. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Государственной думе 19 июля. Трансляция слушаний идет на сайте Государственной Думы, а также в официальных аккаунтах ГД в Facebook, Вконтакте, Одноклассниках.

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