Аналитика

Жителям Волгоградской области придется копить на квартиру в новостройке почти 7 лет

Аналитика 22.08.2018 09:04
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22.08.2018 09:04


Чтобы купить квартиру в новом доме в Волгоградской области и при этом не использовать ипотеку и прочие финансовые инструменты, семье из двух работающих человек нужно откладывать зарплату в течение 6 лет и 7 месяцев. По данным исследования «Мира квартир», сообщает ИА «Высота 102», средняя стоимость квартиры в волгоградском регионе, предлагаемой на первичном рынке, составляет 2 млн 474 тыс. рублей. При этом начисленная заработная плата волгоградцев за май 2018 года, как утверждают в Росстате   - 30 тыс. 626 рублей. 
Самое недоступное жилье – в столицах и на российском Юге. Крымчанин должен будет копить целых 13,6 лет, житель Севастополя – 12,8. То же касается и Краснодарского края - средний срок по региону – 9,8 лет. Жителям Ростовской области придется копить свыше 8 лет, Астраханской – 6 лет и 4 месяца, Калмыкии – чуть более 6 лет, Адыгеи – 5,9. Москвичу придется ждать более 11 лет, прежде чем накопится нужная сумма, питерцу – 10 лет.
Самое доступное жилье находится в северных регионах – республике Коми, Мурманской области, Якутии, Тюменской области и Ямало-Ненецком АО: квартиру в новостройке там можно приобрести всего за три с небольшим года. 

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