



Слушания пройдут сегодня в 12:00, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Государственной думы РФ. В них примут участие депутаты, представители профильных министерств, члены общественных организаций, эксперты, члены деловых сообществ, представители субъектов РФ.

Предложение о проведении парламентско-общественных слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства поддержали руководители всех фракций ГД. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Государственной думе 19 июля.

Трансляцию слушаний можно будет посмотреть на сайте Государственной Думы, а также в официальных аккаунтах ГД в Facebook, Вконтакте, Одноклассниках.



