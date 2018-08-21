Федеральные новости 21.08.2018 08:46
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21.08.2018 08:46
Слушания пройдут сегодня в 12:00, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Государственной думы РФ. В них примут участие депутаты, представители профильных министерств, члены общественных организаций, эксперты, члены деловых сообществ, представители субъектов РФ.
Предложение о проведении парламентско-общественных слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства поддержали руководители всех фракций ГД. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Государственной думе 19 июля.
Трансляцию слушаний можно будет посмотреть на сайте Государственной Думы, а также в официальных аккаунтах ГД в Facebook, Вконтакте, Одноклассниках.
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