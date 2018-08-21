В центре Волгограда рецидивист-ревнивец пытался сжечь машину





Подозреваемого в поджоге иномарки в Центральном районе задержали полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в субботу 32-летняя женщина обратилась к правоохранителям с просьбой найти поджигателя ее “Mazda 3”. Ранним утром напротив дома № 6 по улице Комсомольской, где была припаркована иномарка, неизвестный облил водительскую дверь горючей жидкостью и поджег ее. Очевидцы быстро потушили пламя, однако краска на авто была повреждена. Камеры наблюдения зафиксировали момент поджога и самого злоумышленника, полицейские быстро нашли его.

Задержанным оказался 41-летний уже судимый экс-супруг хозяйки машины. Он признался в совершенном преступлении и рассказал, что пошел на это из-за ревности. Раньше он уже устраивал скандалы своей бывшей жене и ее новому сожителю. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы за умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога.