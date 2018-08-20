Культура

«Казак без веры не казак»: в Волгоград привезли исторические раритеты из Старочеркасска

Культура 20.08.2018 12:50
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20.08.2018 12:50



Исторические раритеты и предметы из Старочеркасских церквей впервые представлены на выставке в Мемориально-историческом музее на улице Гоголя в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», экспозиция под названием «Казак без веры не казак» подготовлена сотрудниками Старочеркасского историко-архитектурного музея-заповедника Ростовской области при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества. 



Основной темой выставки стало отношение казаков к православной вере. Редкие книги, облачение священнослужителей, старинные картины и иконы - сотрудники Старочеркасского музея-заповедника привези в Волгоград лучшую часть своей коллекции. В том числе, Феодоровскую икону Божьей Матери, «Учебную псалтырь» 1711 года, церковную утварь.



Как рассказала ИА «Высота 102» ведущий научный сотрудник музея-заповедника «Сталинградская битва» Елена Лепкова, все экспонаты на выставке - подлинные, датируются концом 19 - началом 20 века. «Православие - это духовная основа казачества. Вместе с тем, на территории Всевеликого войска Донского проживали представители других конфессий - мусульмане, буддисты. Поэтому на выставке представлены экспонаты, связанные с этими религиями», - сказала Елена Лепкова. Работа экспозиции «Казак без веры не казак» в Волгограде продлится до 6 ноября.

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