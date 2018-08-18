Дети врачей из Волгограда и области рисовали здоровье на асфальте

Общество 18.08.2018 07:11
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18.08.2018 07:11
Конкурс детских рисунков “Мама, папа, я – здоровая семья!” прошел в Волгоградской областной клинической больнице №1. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградской областной думы, в творческом состязании, посвященном здоровому образу жизни, участвовали дети врачей и сотрудников из 23 учреждений здравоохранения Волгограда. В состав жюри вошли педагоги Волгоградской областной детской художественной галереи. Они оценивали то, как юные художники смогли раскрыть тему, насколько были оригинальны их замысел и техника исполнения.
“В здравоохранении очень важна приверженность профессии и кто, как ни дети медработников, которые с ранних лет знают всё о работе врача, могут продолжить связь поколений”, - отметила председатель парламентского комитета по охране здоровья, региональный координатор партийного проекта “Здоровое будущее” Наталья Семенова.
В итоге первое место заняли Кириченко Александр и Евдокимов Александр, из команды Волгоградской областной детской психиатрической больницы, второе место у Ивана Орлова, Артема Малышкина, Богдана Осадшего и Егора Харченко - их родители работают в Волгоградском областном перинатальном центре № 2 и женской консультации №6, на третьем месте Валерия Ярыгина, Ярослава Хворостова, Сергей Шмаков, представляющие Волгоградский областной центр медицинской профилактики.
Отметим, что в то же время этот конкурс проходил и в городской детской больнице Волжского, БСМП № 15, а также в центральных районных больницах региона.
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