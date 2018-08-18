В мэры Волгограда метят бывший вице-губернатор, фельдшер и студентка-дипломница





10 человек выразили желание побороться за должность главы Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в конкурсной комиссии, в настоящее время прием заявок завершен, идет проверка представленных кандидатами биографических сведений.

Первый этап состязания завершится 11 сентября, когда члены жюри отберут соответсвующие условиям конкурса кандидатуры. На втором этапе, который пройдет 14 сентября, кандидатов ожидает собеседование, в рамках которого они они могут представить свое видение развития города-героя. В финал конкурса должны попасть минимум двое претендентов на пост мэра города. Последнее веское слово скажут депутаты нового созыва Волгоградской городской думы, которые на первом своем заседании после своего избрания путем голосования утвердят мэра города.

Нынешний глава администрации Волгограда Виталий Лихачев изъявил желание продолжить работу - его заявка находится на рассмотрении. Есть среди перечня кандидатов и еще один чиновник мэрии – председатель комитета строительства Михаил Гайворонский. Готов вернуться в ряды чиновников бывший вице-губернатор Геннадий Чуриков, который работал при главе региона Анатолии Бровко. Пока только стремится попасть во власть и готовит дипломную работу по теме развития органов местного самоуправления студентка Волгоградского филиала РаНХиГС, 31-лектняя Анна Манчуковская. Она тоже участвует в конкурсе.

Решил «не класть яйца в одну корзину» завкафедрой гражданско-правовых дисциплин Волжского филиала Международного юридического института Алексей Колябин. Он разослал свое «резюме», как в комиссию по проведению конкурса на замещение должности главы города, так и в избирком. Колябин – зарегистрированный кандидат в депутаты Волгоградской гордумы от «Альянса зеленых». Примечательно, что от этой партии в народные избранники баллотируются еще двое Колябиных – все трое проживают в Волжском, не исключено, что члены семьи.

Амбиций стать мэром Волгограда не лишен местный предприниматель Михаил Фурманов. Он занимается развитием сети кинотеатров под открытым небом. В числе претендентов на должность главы города также сотрудник консалтинговой фирмы Михаил Галац, гендиректор фирмы Роман Евстафьев, пенсионерка Лариса Зайченко и фельдшер-лаборант клиники Людмила Украинская.



